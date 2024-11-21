Боец Настюхин уверен в победе Яна над Фигередо на турнире UFC

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Боец лиги ONE и команды "Рать" Тимофей Настюхин назвал высокими шансы россиянина Петра Яна в поединке против бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC.

"Я не считаю, что Фигередо является серьезной угрозой для Пети. Если Петр подойдет в своей оптимальной форме, избежит травм во время подготовки – а это у него в последнее время бывает часто… Если Петр не будет перетренированным, а подойдет к поединку хладнокровно и с головой, то никаких проблем в бою с Фигередо у него не будет. Бразилец попросту не сможет составить никаких сложностей. Петр Ян должен забирать победу", - сказал Настюхин "Интерфаксу".

Поединок в легчайшем весе состоится в субботу в Макао и возглавит очередной турнир UFC.