Евгений Кузнецов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России определился с составом игроков, которые выступят в розыгрыше Кубка Первого канала.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в состав вошли следующие игроки:

Вратари - Илья Набоков ("Металлург" Мг), Артемий Плешков, Егор Заврагин (оба - СКА), Владислав Подъяпольский ("Лада").

Защитники - Александр Никишин, Данила Галенюк, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Тимур Кол (все – СКА), Сергей Телегин, Илья Карпухин (оба – "Трактор"), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Дмитрий Симашев, Александр Елесин (оба – "Локомотив"), Михаил Гуляев ("Авангард").

Нападающие - Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Потников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Сергей Андронов, Иван Демидов, Захар Бардаков (все – СКА), Никита Коростелев, Данил Аймурзин (оба – "Северсталь"), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Максим Шабанов ("Трактор"), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов, Руслан Исхаков (все – ЦСКА).

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

12 декабря россияне сыграют со Сборной мира КХЛ, составленной из легионеров, выступающих в лиге (начало – 18:30 мск), 14 декабря – с Белоруссией (14:00), 15 декабря – с Казахстаном (14:00).