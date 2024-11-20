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Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Команда, составленная из выступающий в Континентальной хоккейной лиге иностранных игроков, примет участие в розыгрыше Кубка Первого канала. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Она выступит под названием Сборная мира КХЛ (KHL World Team).

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил уверенность, что "участие такой команды только добавит интереса, интриги болельщиками и самим командам, а в будущем станет хорошей традицией".

Также в соревновании выступят команды Россия 25, Белоруссия и Казахстан.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге.

Алексей Морозов КХЛ хоккей
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