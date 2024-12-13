Чикунова и Пригода стали серебряными призерами ЧМ по плаванию на короткой воде

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские пловцы Евгения Чикунова и Кирилл Пригода завоевали серебряные медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде в женском и мужском стартах на 200 м стартом.

Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 12,50 секунды, Пригода – за 2 минуты 1,55 секунды.

Ранее Пригода выиграл золото в смешанной комбинированной эстафете (4х50 м), а также серебро на 100-метровке брассом.

Соревнование проходит в Будапеште. Россияне выступают на чемпионате мира впервые за три года. Возможность их участия на ЧМ появилась благодаря тому, что Международная федерация плавания смягчила критерии доступа для спортсменов из России и Белоруссии.

Российские и белорусские пловцы участвуют на ЧМ под нейтральным флагом.