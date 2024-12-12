Российский пловец Пригода стал серебряным призером ЧМ на 100-метровке брассом

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Кирилл Пригода финишировал вторым в финальном заплыве на дистанции 100 м брассом на проходящем в Будапеште чемпионате мира на короткой воде.

Время российского спортсмена – 55,49 секунды. На 0,002 секунды Пригода отстал от победителя заплыва представителя Китая Хайян

Цинь.

Бронзовым призером стал белорусский пловец Илья Шиманович (55,60).

Россияне выступают на чемпионате мира впервые за три года. Возможность их участия на ЧМ появилась благодаря тому, что Международная федерация плавания смягчила критерии доступа для спортсменов из России и Белоруссии.

Российские и белорусские пловцы участвуют на ЧМ под нейтральным флагом.