Сборная России по хоккею победила Белоруссию на Кубке Первого канала

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России ("Россия 25", средний возраст игроков – 25 лет) взяла верх над национальной командой Белоруссии во втором туре проходящего в Санкт-Петербурге Кубка Первого канала.

Результат – 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) в пользу россиян. Победитель определился в овертайме.

В составе сборной России голы провели Илья Сафонов (22-я минута), Григорий Кузьмин (23), Богдан Конюшков (46), Евгений Кузнецов (61).

Это вторая победа россиян на турнире. В четверг они победили сборную легионеров КХЛ (4:1), в воскресенье встретятся с Казахстаном (начало – 14:00 мск).