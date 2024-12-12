Сборная России победила команду легионеров КХЛ на Кубке Первого канала

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России одержали победу над командой легионеров КХЛ в первом для себя матче в рамках Кубка Первого канала.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

В составе российской команды голы провели Марапт Хайруллин (24-я минута), Михаил Григоренк (33, в большинстве), Александр Елесин (37), Илья Сафонов (52).

В составе сборной легионеров отличился чех Либор Шулак.

Ранее в рамках Белоруссия со счетом 3:1 взяла верх над Казахстаном.

14 декабря россияне сыграют с Белоруссией (начало – 14:00 мск), 15 декабря – с Казахстаном (14:00).