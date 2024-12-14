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Российские пловцы выиграли золото ЧМ в смешанной комбинированной эстафете

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Россияне завоевали золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде, выиграв в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

Команда отечественных пловцов, в составе которой выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Клепикова, преодолела дистанцию за 3 минуты 30,47 секунды.

Второй финишировала сборная США (отставание - 0,08 секунды, третьей - команда Канады (+1,50).

Для Мирона Лифинцева это уже четвертая золотая медаль чемпионата мира в Будапеште.

Россияне и белорусы выступают здесь под нейтральным флагом.

Будапешт Кирилл Пригода Дарья Клепикова Арина Суркова Мирон Лифинцев
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