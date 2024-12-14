Россиянин Бородин выиграл золото ЧМ на дистанции 400 м комплексным плаванием

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российский пловец Илья Бородин стал чемпионом мира на короткой воде в Будапеште, выиграв заплыв на 400 м комплексным плаванием.

Дистанцию он преодолел за 3 минуты 36,83 секунды.

Серебряным призером в этой дисциплине стал американец Карсон Фостер, который отстал от россиянина на 0,62 секунды.

Третье место занял итальянец Альберто Раццетти (2 секунды отставания от победителя).

Чемпионат мира на короткой воде проходит в Будапеште. Россияне выступают на ЧМ впервые за три года. Возможность их участия на здесь появилась благодаря тому, что Международная федерация плавания смягчила критерии доступа для спортсменов из России и Белоруссии. Спортсмены этих стран выступают на чемпионате мира под нейтральным флагом.