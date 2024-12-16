Президент АСА Бибулатов анонсировал изменениях в лиге с 2025 года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент бойцовской лиги АСА Магомед Бибулатов заявил о ряде грядущих изменений со следующего года.

"Меняем формат бонусов. Какими они будут – попозже расскажем. Теперь у нас будут не пять, а три судьи. Возвращаем ничью как результат. Будет составлен рейтинг вне зависимости от весовых категорий. Рейтинг будет состояться из топ-15, а не из топ-10 как раньше. Будет менять настил октагона", - сказал Бибулатов, которого цитирует пресс-служба АСА.

Ранее было анонсировано о введении допинг-тестирования в АСА с 1 января 2025 года. Также вице-президент АСА Асланбек Бадаев сообщил, что ранее занимавший должность президента АСА Алексей Яценко покинул лигу по собственному желанию.