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Призеры Паралимпийских игр-2024 получат дополнительно по 3 млн рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские призеры Паралимпийских игр в Париже дополнительно получат премию в 3 млн рублей.

"Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 миллиона рублей", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград победителям Паралимпийских летних игр 2024 года.

В завершение церемонии президент поздравил всех с наступающим Новым годом.

По итогам игр российские спортсмены завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали), заняли восьмое общекомандное место в неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей.

Всего в играх участвовала 171 страна.

Владимир Путин Паралимпиада-2024
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