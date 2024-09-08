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Россияне заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024

Россияне заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024
Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завершили выступления на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Последним из россиян вышел на старт легкоатлет Денис Гаврилов – в марафоне с участием спортсменов с нарушением зрения он финишировал четвертым.

В общей сложности спортсмены из России заработали 64 медали - 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

В Играх приняли участие 88 россиян. Как и белорусы, они выступили под нейтральным флагом, их достижения в медальном зачете не учитывались.

Паралимпиада
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