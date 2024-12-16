Поиск

Футболист "Барселоны" Ямаль выбыл на несколько недель из-за травмы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит три-четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

У футболиста выявлена травма передней большеберцовой связки лодыжки первой степени.

17-летний Ямаль получил удар по правой лодыжке в матче чемпионата Испании против "Леганеса" ("Барселона" проиграла со счетом 0:1) и был заменен на 75-й минуте.

В нынешнем сезоне на счету игрока шесть голов и 11 результативных передач в 1-матче.

Победитель Евро-2024 в составе сборной Испании Ямаль в этом году был признан лучшим молодым футболистом Европы.

футбол Барселона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Капризов оформил очередной дубль и вновь возглавил гонку снайперов НХЛ

Капризов оформил очередной дубль и вновь возглавил гонку снайперов НХЛ

Российские пловцы с рекордом мира выиграли эстафету на ЧМ

Российские пловцы с рекордом мира выиграли эстафету на ЧМ

Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала

Российские пловцы выиграли золото ЧМ в смешанной комбинированной эстафете

Россиянин Бородин выиграл золото ЧМ на дистанции 400 м комплексным плаванием

Россиянин Бородин выиграл золото ЧМ на дистанции 400 м комплексным плаванием

Сборная России по хоккею победила Белоруссию на Кубке Первого канала

Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });