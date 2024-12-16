Футболист "Барселоны" Ямаль выбыл на несколько недель из-за травмы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит три-четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

У футболиста выявлена травма передней большеберцовой связки лодыжки первой степени.

17-летний Ямаль получил удар по правой лодыжке в матче чемпионата Испании против "Леганеса" ("Барселона" проиграла со счетом 0:1) и был заменен на 75-й минуте.

В нынешнем сезоне на счету игрока шесть голов и 11 результативных передач в 1-матче.

Победитель Евро-2024 в составе сборной Испании Ямаль в этом году был признан лучшим молодым футболистом Европы.