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Чернышенко назвал открытость элементом борьбы с коррупцией в российском футболе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил мнение, что для борьбы с коррупцией в судействе российского футбола нужно сначала ее идентифицировать.

"Чтобы бороться с коррупцией нужно ее идентифицировать. Следственные органы по заявлению должны будут провести работу. Бороться нужно открытостью и прозрачностью. Механизмы такие есть", - сказал Чернышенко журналистам в понедельник.

СпортМВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболеМВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболеЧитать подробнее

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", губернатор заявил о том, что самарский клуб имеет долг в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола". Спустя несколько дней последовало заявление о намерении обратиться к правоохранителям и в связи с работой агентов в российском футболе.

Во время оперативного совещания правительства, 2 декабря, глава региона сообщил о том, что после изучения документации профессионального футбольного клуба "Крылья Советов" подготовил заявление в региональные ГУ МВД и прокуратуру по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По словам главы региона, речь идет о "возможном обогащении предпринимательских структур за счет бюджетных средств".

Дмитрий Чернышенко футбол
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