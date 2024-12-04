МВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ГУ МВД по Самарской области проводит проверку по заявлению губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола и работе агентских групп.

"В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили "Интерфаксу" во властных структурах региона, "заявление касается и вопросов судейства, и деятельности агентов, агентских групп".

Как сообщалось, 26 ноября Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", губернатор заявил о том, что самарский клуб имеет долг в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола". Спустя несколько дней последовало заявление о намерении обратиться к правоохранителям и в связи с работой агентов в российском футболе.

Во время оперативного совещания правительства, 2 декабря, глава региона сообщил о том, что после изучения документации профессионального футбольного клуба "Крылья Советов" подготовил заявление в региональные ГУ МВД и прокуратуру по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По словам главы региона, речь идет о "возможном обогащении предпринимательских структур за счет бюджетных средств".

"Принял решение провести такую внутреннюю работу, увидев объем средств, который мы направляем в период проведения специальной военной операции, через какие фонды, отчетность, последовательность. Проанализировав стоимость игроков, как они капитализируются за счет бюджета региона и потом продаются в интересах 90% коммерческих структур, - в нашем случае связанного с агентством Павла Андреева, принял решение глубоко изучить (вопрос - ИФ)", - сказал Федорищев.

Ранее губернатор анонсировал проверки расходования бюджетных средств профессиональными спортивными клубами и новую стратегию развития, которая, по его словам, предусматривает изменение финансовой дисциплины, трансферной политики и предполагает поддержку и развитие клуба, а не агентских сообществ. Отмечалось, что дотации из регионального бюджета ФК "Крылья Советов", по словам губернатора, составили более 1,5 млрд рублей.

Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности АО "ПФК "Крылья Советов" за 2023 год, акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются ГУП Самарской области "Самарская казенная палата" и член совета директоров клуба Андрей Пашков соответственно.

В настоящее время футбольный клуб "Крылья Советов" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков в 17 матчах.