Безвизовый въезд в Россию для гостей ЧМ-2018 закроется 31 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года с 1 января не смогут больше въехать в РФ без визы по Fan ID, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-центре МВД РФ.

"В соответствии с законодательством РФ для иностранных граждан, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, при наличии персонифицированной карты зрителя, срок безвизового въезда и выезда за пределы РФ истекает 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что не покинувшие РФ в установленный законом срок иностранцы станут нарушителями миграционного законодательства. "Это влечет за собой привлечение к административной ответственности, в том числе назначение наказания в виде административного выдворения", - сказали в пресс-центре.

"Во избежание негативных последствий, предусматривающих ограничение на въезд в страну, указанной категории иностранных граждан необходимо выехать за пределы территории РФ до 31 декабря 2018 года", - добавили в МВД.

Обладатели Fan ID могли въехать в Россию без оформления визы в период проведения чемпионата мира по футболу. 3 августа президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий обладателям паспортов болельщика (Fan ID) безвизовый въезд в страну до конца 2018 года.