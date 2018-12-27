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Безвизовый въезд в Россию для гостей ЧМ-2018 закроется 31 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года с 1 января не смогут больше въехать в РФ без визы по Fan ID, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-центре МВД РФ.

"В соответствии с законодательством РФ для иностранных граждан, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, при наличии персонифицированной карты зрителя, срок безвизового въезда и выезда за пределы РФ истекает 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что не покинувшие РФ в установленный законом срок иностранцы станут нарушителями миграционного законодательства. "Это влечет за собой привлечение к административной ответственности, в том числе назначение наказания в виде административного выдворения", - сказали в пресс-центре.

"Во избежание негативных последствий, предусматривающих ограничение на въезд в страну, указанной категории иностранных граждан необходимо выехать за пределы территории РФ до 31 декабря 2018 года", - добавили в МВД.

Обладатели Fan ID могли въехать в Россию без оформления визы в период проведения чемпионата мира по футболу. 3 августа президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий обладателям паспортов болельщика (Fan ID) безвизовый въезд в страну до конца 2018 года.

Финал чемпионата мира-2018

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Теги: МВД, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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