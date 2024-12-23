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"Валенсия" уволила главного тренера Рубена Бараху

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рубен Бараха покинул пост главного тренера "Валенсии", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

"Валенсия желает" Рубену Барахе удачи и больших успехов в будущем", - говорится в сообщении.

49-летний Рубен Бараха возглавил "Валенсию" в 2023 году. Сам он – экс-игрок этой команды, в ее составе дважды выиграл чемпионат Испании, по разу – Кубок, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании.

В предыдущем матче "Валенсия" сыграла вничью (2:2) с "Алавесом" в чемпионате Испании, а сейчас занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. В 19 матчах команда набрала 12 очков.

Валенсия футбол Рубен Бараха
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