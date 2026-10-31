CAS вернул российский хоккей, в Европе забили тревогу

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Болельщики российского хоккея к Новому году наверняка будут изучать не только логистику праздничного стола, но и расписание молодежного чемпионата мира. С высокой долей вероятности турнир в Канаде будет первым с 2022 года соревнованием с участием сборной России.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить сборные России к соревнованиям под ее эгидой.

"CAS отменил все пять резолюций Совета ИИХФ и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях ИИХФ, на которые распространялись указанные резолюции. Таким образом, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и отменил решения ИИХФ, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях", - написал министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Согласно постановлению суда, Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах ИИХФ в сезоне-2026/27. Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит", - добавил Дегтярев.

Апелляция Федерации хоккея России была подана 25 августа этого года. Слушания по делу проходили в CAS 23 и 26 октября. Интересы ФХР в разбирательстве представляла международная юридическая фирма Curtis, а также генеральный директор Дмитрий Курбатов и его заместитель Александр Кикнадзе.

"Федерация хоккея России приветствует решение Спортивного арбитражного суда и благодарит Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России, юридическую команду Curtis и всех специалистов, принимавших участие в подготовке позиции российской стороны – говорится в заявлении ФХР на сайте организации.

Федерация хоккея России заверила: на протяжении всего периода отсутствия международных соревнований она "сохраняла систему национальных сборных, продолжала подготовку игроков всех возрастов и развивала внутренние соревнования, детско-юношеский, молодежный и женский хоккей".

Решение CAS по допуску российских хоккейных сборных пришлось по душе не всем. Разочарована им Международная федерация хоккея.

"Хотя ИИХФ уважает авторитет CAS и будет действовать в соответствии с его решением, этот результат не устраняет опасения, которые легли в основу его оценок", - говорится в заявлении.

Однако международная федерация уточнила, что в срочном порядке оценит шаги и время, необходимые для выполнения решения CAS о допуске к стартам.

"Безопасность всех участников и целостность каждого чемпионата останутся в центре этой работы", - говорится в тексте обращения.

Недовольны решением CAS и в руководстве Немецкого хоккейного союза (DEB). Это не может не вызывать опасения в связи с тем, что Германия проведет следующий взрослый чемпионат мира.

"Это решение кардинально меняет исходные условия для проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года в Германии. Допуск России будет иметь для нас как страны-организатора значительные последствия в сфере безопасности, а также серьезные политические и экономические последствия", - сказал председатель правления союза Франк Лутц, слова которого приводит пресс-служба организации.

Он заявил, что позиция союза неизменна: DEB против возвращения российских хоккеистов.

Чемпионат мира 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая.

Глава Федерации Швеции Андрес Ларссон заявил, что он "крайне разочарован" решением CAS. Однако он добавил, что лоббировать бойкот сборной Швеции чемпионата мира не собирается.

"Это не выход. На наш взгляд, на чемпионате мира должны присутствовать наши спортсмены", - приводит слова Ларссона Aftonbladet.

Против возвращения сборной России также выступили, в частности, Финляндия, Чехия, Украина.

Среди разочарованных – и Канада, где 26 декабря стартует молодежный чемпионат мира. В своем заявлении федерация хоккея страны заявила, что последствия решения CAS пока не ясны.

В России же решение о допуске сборных России назвали важным для мирового хоккея.

"Мы всегда говорили, что наши сборные должны играть на международной арене, а сильнейшие должны встречаться с сильнейшими. От этого выигрывает весь мировой хоккей", - написал первый вице-президент ФХР Ротенберг в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что задача российского хоккея – готовность к возвращению в любой момент.

"Россия — великая хоккейная держава, и международный хоккей без нашей сборной не может быть полноценным", - отметил Ротенберг.