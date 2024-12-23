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Гончаров 22 февраля в Москве проведет защиту пояса АСА против Вахаева

Реванш Раисов-Резников состоится 8 февраля в Краснодаре на турнире АСА 183

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион АСА в тяжелом весе россиянин Евгений Гончаров 22 февраля в Москве на турнире АСА 184 проведет защиту своего пояса в поединке с соотечественником Алиханом Вахаевым. Об этом сообщает пресс-служба АСА.

Ранее соперники встречались в марте 2023 года, когда Гончаров в четвертьфинале Гран-при победил единогласным решением судей и отобрал у Вахаева чемпионский пояс АСА. На счету 38-летнего Гончарова 22 победы и три поражения. У 31-летнего Вахаева 14 побед и три поражения.

Между тем, по словам вице-президента лиги Асланбека Бадаева, на турнире АСА 183 в Краснодаре 8 февраля в Краснодаре состоится реванш между казахстанцем Артемом Резниковым и россиянином Юсуфом Раисовым. Пятираундовый бой в полусреднем весе между Резниковым и Раисовым должен был состояться 15 декабря в рамках главного карда турнира АСА 182 в Москве, однако буквально за два дня до поединка стало известно, что Резников не сможет выступить из-за проблем со здоровьем.

Резников в своей карьере одержал 25 побед и потерпел восемь поражений. В активе Раисова 21 победа при трех поражениях.

Алихан Вахаев Евгений Гончаров Артем Резников Юсуф Раисов Асланбек Бадаев ММА АСА
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