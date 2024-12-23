Игорь Семшов стал советником губернатора Белгородской области по спорту

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Экс-полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов назначен советником губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по физкультуре и спорту. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства в понедельник.

Семшов - тренер и футболист, выступавший за московские "Торпедо", "Динамо", а также "Зенит" из Санкт-Петербурга. Он - бронзовый призер чемпионата Европы-2008 года.

Также советниками губернатора по экономике стали ученый-экономист Алексей Рябинин и Илья Пономарев, который имеет опыт работы как в коммерческих структурах, так и на госслужбе.

Рябинин - доктор экономических наук, генеральный директор Института экономических и социальных исследований, а также главный редактор журнала "Промышленная политика в Российской Федерации".

Пономарев прежде работал в коммерческих и госструктурах Ижевска, был руководителем Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики, а также заместителем губернатора-председателя правительства города Севастополь.