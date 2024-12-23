Бывший футболист "Спартака" Боккетти возглавил итальянскую "Монцу"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Монца" объявила о назначении Сальваторе Боккетти главным тренером команды, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2027 года.

"Монца" – аутсайдер чемпионата Италии, в Серии А команда занимает последнее, 20-е место, набрав в 17 матчах 10 очков.

Чемпион и обладатель Суперкубка России в составе московского "Спартака" 38-летний итальянец Боккетти до назначения в "Монцу" работал тренером в системе "Вероны". Также он выигрывал Кубок и Суперкубок России, выступая за казанский "Рубин".