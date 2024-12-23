Поиск

Бывший футболист "Спартака" Боккетти возглавил итальянскую "Монцу"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Монца" объявила о назначении Сальваторе Боккетти главным тренером команды, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2027 года.

"Монца" – аутсайдер чемпионата Италии, в Серии А команда занимает последнее, 20-е место, набрав в 17 матчах 10 очков.

Чемпион и обладатель Суперкубка России в составе московского "Спартака" 38-летний итальянец Боккетти до назначения в "Монцу" работал тренером в системе "Вероны". Также он выигрывал Кубок и Суперкубок России, выступая за казанский "Рубин".

Спартак Рубин футбол Италия Сальваторе Боккетти
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Александр Усик вновь победил Тайсона Фьюри

Александр Усик вновь победил Тайсона Фьюри

Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Петросян выиграла чемпионат России в одиночном катании

РФС завершил проверку матчей "Крыльев Советов" на коррупцию в судействе

Дюков ждет в 2025 г. возвращения сборной и клубов России на турниры ФИФА и УЕФА

Фигуристы Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России

Фигуристы Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России

Фигуристы Степанова и Букин в четвертый раз выиграли чемпионат России в танцах

ISU допустил россиян к отбору на ОИ в нейтральном статусе

ISU допустил россиян к отбору на ОИ в нейтральном статусе

АПЛ одобрила продажу ФК "Эвертон" владельцу "Ромы" Дэну Фридкину

АПЛ одобрила продажу ФК "Эвертон" владельцу "Ромы" Дэну Фридкину

"Реал" выиграл Межконтинентальный кубок по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });