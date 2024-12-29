Поиск

Овечкин вернулся после травмы и сократил отставание от Гретцки до 25 голов

Овечкин вернулся после травмы и сократил отставание от Гретцки до 25 голов
Фото: Candice Ward/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин отличился голом в первом же матче в НХЛ после длительной паузы, связанной с травмой.

39-летний хоккеист "Вашингтона" поразил пустые ворота "Торонто" в конце третьего периода гостевого матча регулярного чемпионата. "Вашингтон" победил - 5:2.

Для Овечкина этот гол стал 869-м за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 25.

Предыдущий матч россиянин провел 19 ноября против "Юты", в этой игре и получил травму: перелом голени.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ Уэйн Гретцки хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россияне заняли весь пьедестал на ЧМ по быстрым шахматам

Россияне заняли весь пьедестал на ЧМ по быстрым шахматам

Магнус Карлсен снялся с ЧМ по рапиду из-за скандала с дресс-кодом

Магнус Карлсен снялся с ЧМ по рапиду из-за скандала с дресс-кодом

Винисиус стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Винисиус стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

"Реал" признан лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards

Мовсесьян покинул пост спортивного директора ФК ЦСКА

Валиева сможет вернуться к тренировкам за два месяца до конца дисквалификации

Аршавин заявил о желании быть президентом "Зенита"

Аршавин заявил о желании быть президентом "Зенита"

ЦСКА с трудом обыграл СКА после 5:0 в первом периоде

ЦСКА с трудом обыграл СКА после 5:0 в первом периоде

Александр Усик вновь победил Тайсона Фьюри

Александр Усик вновь победил Тайсона Фьюри

Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });