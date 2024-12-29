Овечкин вернулся после травмы и сократил отставание от Гретцки до 25 голов

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин отличился голом в первом же матче в НХЛ после длительной паузы, связанной с травмой.

39-летний хоккеист "Вашингтона" поразил пустые ворота "Торонто" в конце третьего периода гостевого матча регулярного чемпионата. "Вашингтон" победил - 5:2.

Для Овечкина этот гол стал 869-м за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 25.

Предыдущий матч россиянин провел 19 ноября против "Юты", в этой игре и получил травму: перелом голени.