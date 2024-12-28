Магнус Карлсен снялся с ЧМ по рапиду из-за скандала с дресс-кодом

Фото: Samir Jana/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в ЧМ по рапиду в Нью-Йорке.

Как говорится в заявлении организаторов соревнования, по ходу соревнования гроссмейстер нарушил дресс-код, придя в джинсах. Норвежец был оштрафован на $200 с требованием сменить одежду на соответствующую дресс-коду классическую. Но Карлсен отказался переодеваться и был не включен в число участников девятого тура ЧМ.

Позже СМИ распространили высказывания Карлсена, заявившего, что больше не хочет участвовать в чемпионате.

Также на $200 оштрафован российский гроссмейстер Ян Непомнящий – за то, что тот пришел в кроссовках. Россиянин, однако, вскоре переобулся, подчинившись требованиям организаторов.