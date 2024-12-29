ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА победили "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионате КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу армейского клуба.

Для ЦСКА победа стала 11-й подряд.

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. ЦСКА вернулся на второе место, набрав 57 очков в 39 матчах. "Сочи" - на последнем, 11-м месте: 27 очков в 39 матчах.

В параллельно шедшем матче лидирующий в турнирной таблице ярославский "Локомотив" со счетом 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) уступил минскому "Динамо". У "Локомотива" 66 очков в 42 матчах. У занимающего на Западе пятое место "Динамо" 49 баллов в 40 встречах.