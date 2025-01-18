Поиск

Медведев заплатит 76 тысяч долларов за всплески эмоций на Australian Open

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев суммарно оштрафован на 76 тысяч долларов за эмоциональные реакции во время участия в матчах Australian Open, передает France 24.

В первом круге Медведев разбил ракетку и повредил камеру во время игры против 418-й ракетки мира Касидита Самрея из Таиланда. За это он получил штраф в размере 10 тысяч долларов.

Соперником россиянина во втором круге стал Лернер Тьен из США. В ходе борьбы Медведев снова не сдержал эмоции и бросил ракетку в направлении боковой линии. Также он вступал в споры с судьей, а обязательную пресс-конференцию после проигрыша пропустил. За это теннисисту предстоит заплатить еще 66 тысяч долларов.

В мужском одиночном разряде на Australian Open выступали пятеро россиян: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Хачанов продержался дольше всех, но выбыл в третьем круге.

В женском одиночном разряде борьбу продолжают Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева.

Даниил Медведев Australian Open теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг Australian Open

Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Эрлинг Холанд продлил контракт с "Манчестер Сити" на десять лет

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Головин признан лучшим футболистом России по версии журнала "Футбол"

Головин признан лучшим футболистом России по версии журнала "Футбол"

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

ЦСКА второй раз за сезон обыграл "Спартак" в КХЛ

ЦСКА второй раз за сезон обыграл "Спартак" в КХЛ

Британец Тайсон Фьюри объявил о решении уйти из бокса

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });