Медведев заплатит 76 тысяч долларов за всплески эмоций на Australian Open

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев суммарно оштрафован на 76 тысяч долларов за эмоциональные реакции во время участия в матчах Australian Open, передает France 24.

В первом круге Медведев разбил ракетку и повредил камеру во время игры против 418-й ракетки мира Касидита Самрея из Таиланда. За это он получил штраф в размере 10 тысяч долларов.

Соперником россиянина во втором круге стал Лернер Тьен из США. В ходе борьбы Медведев снова не сдержал эмоции и бросил ракетку в направлении боковой линии. Также он вступал в споры с судьей, а обязательную пресс-конференцию после проигрыша пропустил. За это теннисисту предстоит заплатить еще 66 тысяч долларов.

В мужском одиночном разряде на Australian Open выступали пятеро россиян: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Хачанов продержался дольше всех, но выбыл в третьем круге.

В женском одиночном разряде борьбу продолжают Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева.