Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг Australian Open

Вероника Кудерметова Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей в третьем круге Australian Open.

Результат встречи - 4:6, 2:6 в пользу россиянки. Матч продлился 1 час 46 минут.

Ранее стало известно, что россиянка Дарья Касаткина победила Юлию Путинцеву из Казахстана и вышла в четвертый круг (результат встречи - 7:5, 6:1, матч продлился 1 час 19 минут).

В четвертый круг вышли также Анастасия Павлюченкова (она обыграла немку Лауру Зигемунд) и Мирра Андреева (выиграла у польки Магдалены Френх).

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла в третьем круге хорватской теннисистке Донне Векич. Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Эрика Андреева и Людмила Самсонова выбыли по итогам матчей второго круга, Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг.

Анна Калинская снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.