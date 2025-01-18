Поиск

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг Australian Open
Вероника Кудерметова
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей в третьем круге Australian Open.

Результат встречи - 4:6, 2:6 в пользу россиянки. Матч продлился 1 час 46 минут.

Ранее стало известно, что россиянка Дарья Касаткина победила Юлию Путинцеву из Казахстана и вышла в четвертый круг (результат встречи - 7:5, 6:1, матч продлился 1 час 19 минут).

В четвертый круг вышли также Анастасия Павлюченкова (она обыграла немку Лауру Зигемунд) и Мирра Андреева (выиграла у польки Магдалены Френх).

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла в третьем круге хорватской теннисистке Донне Векич. Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Эрика Андреева и Людмила Самсонова выбыли по итогам матчей второго круга, Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг.

Анна Калинская снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.

Дарья Касаткина Australian Open теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Эрлинг Холанд продлил контракт с "Манчестер Сити" на десять лет

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Головин признан лучшим футболистом России по версии журнала "Футбол"

Головин признан лучшим футболистом России по версии журнала "Футбол"

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

ЦСКА второй раз за сезон обыграл "Спартак" в КХЛ

ЦСКА второй раз за сезон обыграл "Спартак" в КХЛ

Британец Тайсон Фьюри объявил о решении уйти из бокса

"Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

"Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 гола

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 гола
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });