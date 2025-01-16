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Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Лернеру Тьену во втором круге Australian Open со счетом 3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7.

В рейтинге АТР Медведев занимает пятое место, Тьен - 121-е.

Медведев трижды выходил в финал Australian Open, но победить ему не удавалось. Он уступал Новаку Джоковичу (2021 год), испанцу Рафаэлю Надалю (2022) и итальянцу Яннику Синнеру (2024).

Из россиян в мужской одиночной сетке турнирный путь на Australian Open продолжает 19-я ракетка мира Карен Хачанов. В третьем круге он сыграет с представителем США Алексом Микельсеном (42-е место в мировом рейтинге).

Даниил Медведев Australian Open теннис
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