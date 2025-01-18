Все пять россиян в одиночном мужском разряде выбыли из Australian Open

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Алексу Михельсену в третьем круге Australian Open. Таким образом, в мужской сетке выбыли все пятеро россиян, участвовавших в турнире.

Встреча завершилась с результатом 6:3, 7:6, 6:2 в пользу Михельсона. Матч продлился 2 часа 10 минут.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев уступил 121-й ракетке мира - американцу Лернеру Тьену во втором круге Australian Open.

Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов выбыли на этапе стартовых матчей.