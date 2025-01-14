Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг Australian Open, выиграв у 418-й ракетки мира Касидита Самрея из Таиланда.

Результат – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Матч продлился 3 часа и 8 минут. В момент накала борьбы Медведев разбил свою ракетку о сетку и повредил камеру.

Самрей дебютировал в основной сетке турнира "Большого шлема".

Во втором круге соперником Медведева станет 121-я ракетка мира Ленер Тин из США.

Медведев трижды выходил в финал Australian Open, но победить ему не удавалось. Он уступал Новаку Джоковичу (2021 год), испанцу Рафаэлю Надалю (2022) и итальянцу Яннику Синнеру (2024).