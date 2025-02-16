Дегтярев заявил о желании РФ и Белоруссии скорее вернуться на мировую спортивную арену

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия готовы прилагать все усилия, чтобы как можно скорее вернуться на мировую спортивную арену, заявил министр спора, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

"Мы не намерены самоизолироваться и хотим как можно скорее вернуться на мировую арену", - сказал он после совместной коллегии спортивных ведомств в Минске.

Его слова передает госагентство БелТА.

В свою очередь, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук отметил, что сейчас наблюдается определенное потепление со стороны международных спортивных структур. Об этом, по его мнению, свидетельствует признание Международным олимпийским комитетов итогов Генеральной ассамблеи НОК Белоруссии, на которой главой был переизбран Виктор Лукашенко.

"В настоящее время белорусы допущены к участию в международных соревнованиях по более 30 видам спорта, надеемся, что дальше будет больше", - сказал Ковальчук.

Дегтярев же сообщил, что в 2025 году около 4,5 тыс. российских атлетов планируют приехать в Белоруссию на соревнования по 30 видам спорта. В 2024 году белорусские и российские атлеты встречались в России 287 раз. Совместно были проведены соревнования по 26 летним и по 7 зимним видам спорта.

Он также сообщил, что соревнования летнего Кубка сильнейших спортсменов Белоруссии и России пройдут с мая по август 2025 года. Планируется, что турниры пройдут по 12 летним видам спорта.