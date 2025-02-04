Поиск

Власти РФ продолжат борьбу за право россиян выступить на ОИ-2026

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - РФ продолжит отстаивать интересы своих спортсменов и поддерживать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК) касательно участия российской сборной в предстоящей в 2026 году в Италии зимней Олимпиаде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что уже некоторые федерации или уже приняли решение, или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим отдельно взятым спортсменам принимать участие в Олимпийских соревнованиях и в олимпийском цикле. Это хорошие новости", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Мы естественно продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК. Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной. Придется потратить еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему", - подчеркнул представитель Кремля.

Так он по просьбе журналистов ответил на вопрос, как в Кремле оценивают шансы на допуск российской сборной до участия в предстоящих Олимпийских играх в Италии.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже россияне выступали под нейтральным флагом и в усеченном составе. Всего на участие было заявлено 15 спортсменов от России. Среди них - российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые завоевали серебро в парном теннисном разряде.

Дмитрий Песков МОК РФ ОКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Мануэль Нойер продлил контракт с "Баварией"

"Спартак" расторг контракт с нападающим Николсоном

Россиянка Александрова победила украинку Ястремскую и выиграла теннисный турнир в Австрии

Россиянка Александрова победила украинку Ястремскую и выиграла теннисный турнир в Австрии

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в "Спартак"

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в "Спартак"

Овечкин до 17 голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до 17 голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Шарабутдин Магомедов уступил Майклу Пейджу в UFC, впервые проиграв в карьере

Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в Монпелье

Лидирующий в КХЛ "Локомотив" проиграл "Металлургу"

Беспутин избран генеральным секретарем Федерации бокса России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });