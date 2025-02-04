Власти РФ продолжат борьбу за право россиян выступить на ОИ-2026

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - РФ продолжит отстаивать интересы своих спортсменов и поддерживать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК) касательно участия российской сборной в предстоящей в 2026 году в Италии зимней Олимпиаде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что уже некоторые федерации или уже приняли решение, или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим отдельно взятым спортсменам принимать участие в Олимпийских соревнованиях и в олимпийском цикле. Это хорошие новости", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Мы естественно продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК. Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной. Придется потратить еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему", - подчеркнул представитель Кремля.

Так он по просьбе журналистов ответил на вопрос, как в Кремле оценивают шансы на допуск российской сборной до участия в предстоящих Олимпийских играх в Италии.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже россияне выступали под нейтральным флагом и в усеченном составе. Всего на участие было заявлено 15 спортсменов от России. Среди них - российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые завоевали серебро в парном теннисном разряде.