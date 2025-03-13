Глава FIG обещал разобраться с отказами в нейтральном статусе для гимнастов РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ обещал разобраться с отказами в получении нейтрального статуса для российских спортсменов и членов команды, сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

"Российская сторона категорически не согласна с причинами отказа. 10 марта эта позиция была обозначена президенту FIG Моринари Ватанабэ во время его рабочей поездки в Россию. Ватанабэ было предложено еще раз детально изучить причины решения специального комитета. Он обещал разобраться", - сказал Белозеров, слова которого цитирует пресс-служба Минспорта РФ в четверг.

По его словам, от ответа FIG будет зависеть дальнейшая стратегия по защите интересов российских гимнастов.

Белозеров напомнил, что FIG разработала по рекомендации МОК разработала специальные правила для участия российских спортсменов в своих соревнованиях. Федерация гимнастики России подала в специальный комитет при FIG 26 заявок на получение статуса нейтрального спортсмена. Тот вынес решение об отказе в допуске четырем членам команды России, включая двух спортсменов.