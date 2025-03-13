Чемпионат России по водным видам спорта станет отбором на ЧМ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Исполком Международной федерации плавания (World Aquatics) принял решение, что Чемпионат России по водным видам спорта станет официальным отбором на чемпионат мира в Сингапуре, сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

"World Aquatics приняла на своем исполкоме решение, согласно которому чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на ЧМ в Сингапуре", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале в четверг.

"Это следствие кропотливой работы на международном треке вице-президента ОКР и главы ФВВСР Дмитрия Мазепина и его управленческой команды", - добавил министр.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.