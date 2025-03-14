Поиск

Семь россиянок обеспечили себе медали женского ЧМ по боксу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Семь российских спортсменок завоевали путевки в полуфиналы женского чемпионата мира по боксу, проходящего в Нише (Сербия). Выход в эту стадию турнира гарантирует как минимум бронзовую медаль.

Полуфиналистками стали Юлия Чумгалакова (весовая категория – до 48 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Альбина Молдожанова (до 66 кг), Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг).

Проиграли в четвертьфинале Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Мария Кучманова (свыше 81 кг).

Чумгалакова обратила внимание на то, что ее соперница по четвертьфиналу Рабаб Шеддар из Марокко отказалась пожимать ей руки. Этот поступок россиянка назвала некрасивым.

"Пришлось научить ее правилам хорошего тона. В итоге все закончилось хорошо: бой прошел по нашему сценарию. Две последние соперницы у меня были похожи: высокие с длинными руками. Марокканка, правда, была посильнее вьетнамки. С соперницей по полуфиналу (узбечкой Фозиловой) мы стояли в парах. Хорошая спортсменка, будем к ней серьезно готовиться", - приводит слова Чумгалаковой пресс-служба Федерации бокса России.

Полуфиналы пройдут 14 марта, финалы – 16 марта.

бокс Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чемпионат России по водным видам спорта станет отбором на ЧМ

"Факел" наказан матчем без зрителей в РПЛ за поведение болельщиков

Артем Дзюба вызван в сборную России по футболу

Игрок "Зенита" Вендел дисквалифицирован за неприличный жест и не сыграет со "Спартаком"

Игрок "Зенита" Вендел дисквалифицирован за неприличный жест и не сыграет со "Спартаком"

"Реал" прошел "Атлетико" и стал четвертьфиналистом ЛЧ

"Зенит" обыграл "Ростов" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

ПСЖ по пенальти победил "Ливерпуль" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Ахмат" выбил "Краснодар" из Кубка России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });