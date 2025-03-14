Семь россиянок обеспечили себе медали женского ЧМ по боксу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Семь российских спортсменок завоевали путевки в полуфиналы женского чемпионата мира по боксу, проходящего в Нише (Сербия). Выход в эту стадию турнира гарантирует как минимум бронзовую медаль.

Полуфиналистками стали Юлия Чумгалакова (весовая категория – до 48 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Альбина Молдожанова (до 66 кг), Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг).

Проиграли в четвертьфинале Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Мария Кучманова (свыше 81 кг).

Чумгалакова обратила внимание на то, что ее соперница по четвертьфиналу Рабаб Шеддар из Марокко отказалась пожимать ей руки. Этот поступок россиянка назвала некрасивым.

"Пришлось научить ее правилам хорошего тона. В итоге все закончилось хорошо: бой прошел по нашему сценарию. Две последние соперницы у меня были похожи: высокие с длинными руками. Марокканка, правда, была посильнее вьетнамки. С соперницей по полуфиналу (узбечкой Фозиловой) мы стояли в парах. Хорошая спортсменка, будем к ней серьезно готовиться", - приводит слова Чумгалаковой пресс-служба Федерации бокса России.

Полуфиналы пройдут 14 марта, финалы – 16 марта.