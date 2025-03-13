Десять россиянок вышли в четвертьфинал женского ЧМ по боксу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Десять российских спортсменок смогли пробиться в 1/4 финала проходящего в городе Ниш (Сербия) чемпионата мира по боксу среди женщин.

Состав пар с их участием выглядит следующим образом:

До 48 кг: Юлия Чумгалакова – Рабаб Шеддар (Марокко)

До 52 кг: Чол Ми Панг (КНДР) – Анна Аэдма

До 54 кг: Карина Тазабекова – Хатиче Акбас (Турция)

До 60 кг: Нуне Асатрян – Светлана Каменова Станева (Болгария)

До 63 кг: Елена Бабичева – Меган де Клер (Нидерланды)

До 66 кг: Жасмин Кизатова (Казахстан) – Альбина Молдажанова

До 70 кг: Сема Калискан (Турция) – Елена Гапешина

До 75 кг: Анастасия Шамонова – Амалия Мария Нита (Румыния)

До 81 кг: Мария Георгита Кимпоеру (Румыния) – Салтанат Меденова

81+ кг: Мария Кучманова – Чжань Йилянь (Китай)

Выбыли из турнира Рината Безель (до 50 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг).

Для участия в чемпионате мира были заявлены спортсменок, представляющих 51 команду, включая сборную Fair Chance Team.

ЧМ завершится 16 марта.