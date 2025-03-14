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Россиянки Гапешина и Асатрян вышли в финал женского ЧМ по боксу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россиянки Елена Гапешина и Нуне Асатрян стали финалистками проходящего в Сербии женского чемпионата мира по боксу.

В полуфинале в весовой категории до 70 кг Гапешина победила белоруску Алину Данильчук. Асатрян, в свою очередь, уверенно победила представительницу Словакии Мирославу Единакову (до 60 кг).

Ранее путевку в финал завоевала Юлия Чумгалакова (до 48 кг).

Финальные поединки пройдут в воскресенье.

бокс Юлия Чумгалакова Елена Гапешина Нуне Асатрян
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