World Athletics оставил отстранение российских легкоатлетов в силе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU -Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом на пресс-конференции заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

Рабочая группа по России и Белоруссии считает, что нынешние санкции совета World Athletics являются адекватными и не нуждаются в замене и изменениях", - сказал Коу.

Весной 2024 года World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА (членство было приостановлено в 2015 году после допингового скандала). Но участвовать в международных соревнованиях российские легкоатлеты пока не смогут даже в нейтральном статусе, так как World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов, рекомендованное МОК спортивным организациям из-за ситуации на Украине.