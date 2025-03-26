В Удмуртии дисквалифицировали юного лыжника за удар на дистанции соперника

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Юный лыжник Георгий Филатов, ударивший соперника Вадима Курышкина на соревнованиях, будет дисквалифицирован до конца сезона, сообщил председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии (ФЛГУ) Максим Вылегжанин.

"Президиум ФЛГУ принял решение дисквалифицировать Георгия с эстафеты на соревнованиях "Быстрая лыжня" и отстранить его до конца соревновательного сезона 24-25 гг., в том числе и от Всероссийских соревнований им. Р. Сметаниной", - написал Вылегжанин в своем телеграм-канале в среду.

"Спортсмен также предупрежден о том, что если подобная ситуация повторится, то дорога в сборную команду Удмуртии для него будет закрыта", - подчеркнул он.

Вылегжанин отметил, что для команды Удмуртии это станет потерей сильного спортсмена, но такое решение должно стать уроком для других.

На опубликованном им видео Филатов извинился перед Курышкиным.

Накануне распространилось видео с соревнований "Быстрая лыжня" в Удмуртии, на котором видно, как Филатов во время гонки наехал на упавшего перед ним Курышкина, после это сам упал и при попытке встать ударил соперника ногой по голове.

По данным СМИ, Филатову 15 лет, Курышкину - 13.