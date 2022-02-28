УЕФА исключил "Спартак" из Лиги Европы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) принял решение отстранить московский "Спартак" от дальнейшего участия в Лиге Европы УЕФА нынешнего сезона.

Об этом говорится в совместном заявлении УЕФА и ФИФА, обнародованном на сайте Международной федерации футбола.

"Спартак" добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где должен был сыграть с немецким "Лейпцигом" - 10 марта в Германии и 17 марта, в качестве хозяина поля, на нейтральном стадионе.

Таким образом, "Лейпциг" автоматически выйдет в четвертьфинал турнира.

После вылета "Зенита" на стадии плей-офф за путевку в 1/8 финала "Спартак" оставался единственным российским клубом в еврокубках.