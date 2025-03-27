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Гендиректор ФК "Акрон" покинет клуб до конца сезона

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор тольяттинского футбольного клуба "Акрoн" Алексей Власов завершит работу с командой в конце июля текущего года, сообщает пресс-служба ФК в четверг.

"Генеральный директор завершит работу в клубе в конце июля 2025 года после четырех лет во главе организации из-за желания посвятить больше времени семье", - говорится в сообщении.

Должность гендиректора после ухода Власова займет Константин Клюшев, на данный момент он является исполнительным директором ФК.

Власов возглавил "Акрoн" в августе 2021 года. За время его работы с клубом команда впервые вышла в Российскую премьер-лигу. В прошлом сезоне он получил награду как лучший генеральный директор футбольной национальной лиги (ФНЛ).

На данный момент "Акрoн" после 21 тура занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

футбол Акрон Алексей Власов
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