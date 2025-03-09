Рекордный гол Дзюбы помог "Акрону" обыграть "Крылья Советов" в РПЛ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Футболисты тольяттинского "Акрона" со счетом 2:0 взяли верх над самарскими "Крыльями Советов" в гостевом матче 20-го тура чемпионата России.

На девятой минуте ворота поразил Артем Дзюба. Этот гол стал 234-м в карьере нападающего, благодаря чему 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. До Дзюбы рекордсменом был Александр Кержаков (233).

На 83-й минуте отличился Стефан Лончар.

Команды – соседи по турнирной таблице: "Акрон" занимает девятое место (25 очков), "Крылья Советов" - на десятой строчке (19).