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Застрявшие в колумбийском аэропорту российские футболисты вернулись домой

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России вернулись в расположение своих клубов в РФ после сложностей с вылетом из Колумбии, сообщает "Матч ТВ", ссылаясь на РФС.

Большая часть игроков прилетела в Россию 26 марта, еще пять футболистов - вечером 27 марта.

В Колумбии игроки молодежной сборной России играли против местной сборной. В первом матче россияне проиграли сверстникам из Колумбии со счетом 0:1, в повторном – сыграли вничью 2:2.

В аэропорту Боготы при вылете в Россию, как сообщалось, у некоторых (остальные вылетели предыдущим рейсом) российских футболистов возникли проблемы. Сначала рейс был задержан из-за неисправности судна, на следующий самолет спортсменов не удалось посадить из-за овербукинга. При этом билеты у игроков были на руках.

футбол Колумбия
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