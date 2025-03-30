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Главный тренер "Факела" ушел в отставку после разгрома от "Краснодара"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера "Факела", сообщает пресс-служба воронежского футбольного клуба.

В клубе подчеркивают, что 48-летний специалист подал в отставку по собственному желанию. Свое решение он озвучил команде сразу после игры РПЛ с "Краснодаром", в которой "Факел" уступил со счетом 0:5.

В настоящее время "Факел" занимает предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы.

Пятибратов возглавил "Факел" в августе прошлого года. Также он работал главным тренером воронежского клуба с сентября 2022 по апрель 2023 года.

футбол Факел РПЛ Краснодар Дмитрий Пятибратов
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