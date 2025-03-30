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Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"
Игроки "Краснодара" радуются забитому голу
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 5:0 победили воронежский "Факел" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.

Все голы состоялись во втором тайме.

На 53-й минуте хозяев вывел вперед Никита Кривцов, на 66-й отличился Эдуард Сперцян. При этом Сперцян начал игру в числе запасных, а свой точный удар нанес через три минуты после выхода на замену.

Преимущество "Краснодара" укрепил Олакунле Олусегун, отличившийся на 69-й и 74-й минутах.

Еще одним автором гола стал Данила Козлов, отличившийся на 80-й минуте. Ворота соперника он поразил через минуту после выхода на замену.

"Краснодар" набрал 49 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. Его ближайшие преследователи – московский "Спартак" и петербургский "Зенит" - отстают уже на шесть очков. Но у них имеется по игре в запасе. В воскресенье "Спартак" встретится в гостях с грозненским "Ахматом" (начало – 16:30 мск), "Зенит" дома примет казанский "Рубин" (19:30).

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