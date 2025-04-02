Боксер Агрба уверен, что пояс WBA Gold поможет Сосулину заявить о себе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион IBА, обладатель поясов IBF Inter-Continental и WBA Continental в первом среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба поделился ожиданиями от поединка россиянина Павла Сосулина с аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой.

На кону боя будут стоять титулы WBA Gold и IBA Intercontinental в первом среднем весе.

"Мы с Павлом Сосулином в одной команде. И я знаю, как много он работает, чтобы стать чемпионом мира! Пояс WBA Gold – хороший шанс, чтобы заявить о себе и занять высокие позиции в мировом рейтинге. Я уверен, что в ринге Сосулин отдаст все свои силы, чтобы забрать этот титул! Способен ли Паша конкурировать с такими именами, как Кроуфорд, мы посмотрим. Но сейчас он прикладывает максимум усилий, чтобы стать лучшим в своем дивизионе", - сказал Агрба "Интерфаксу".

Бой Сосулина и Бастиды пройдет 25 апреля на турнире IBA.PRO 3 в Уфе.

На профессиональном ринге 28-летний Сосулин выиграл к настоящему моменту все десять боев, пять из них – нокаутом.

На счету 27-летнего Бастиды 22 победы (13 – нокаутом) при трех поражениях и одной ничьи.