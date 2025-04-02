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Шалимов возглавил "Факел"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Игорь Шалимов стал новым главным тренером "Факела", сообщается на сайте воронежского футбольного клуба.

"Игорь Михайлович заключил соглашение с нашим футбольным клубом и займет должность главного тренера", - говорится в сообщении. Условия контракта не уточняются.

СпортГлавный тренер "Факела" ушел в отставку после разгрома от "Краснодара"Читать подробнее

На посту главного тренера "Факела" Шалимов сменил Дмитрия Пятибратова. Тот ушел в отставку 30 марта после крупного (0:5) поражения от "Краснодара".

В настоящее время "Факел" занимает предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы: в 22 матчах команда набрала 15 очков.

Что касается Шалимова, ранее он возглавлял "Краснознаменск", "Уралан", "Краснодар", "Химки", "Ахмат" и "Урал".

Факел Игорь Шалимов Дмитрий Пятибратов футбол
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