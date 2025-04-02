Касаткина выиграла в первом матче после перехода под флаг Австралии

Фото: Robert Prange/Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина победила американку Лорен Дэвис в матче второго круга теннисного турнира в Чарльстоне (США).

Результат - 6:1, 6:1.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 12-е место, Дэвис - 211-е.

Для Касаткиной матч стал первым после перехода под флаг Австралии. О смене спортивного гражданства Касаткина объявила 12 марта.

Продолжительное время Касаткина являлась первой ракеткой России. На ее счету восемь титулов на турнирах WTA. Наивысшее достижение на турнирах Большого шлема – выход в полуфинал Roland Garros-2022.