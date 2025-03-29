Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Вторая ракетка России теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

"Я рада сообщить, что мое заявление на постоянное место жительства было принято правительством Австралии. Австралия - это место, которое я люблю, оно невероятно гостеприимно: это место, где я чувствую себя как дома. Я люблю Мельбурн и с нетерпением жду, когда смогу обосноваться там. С гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию, в моей профессиональной теннисной карьере", - написала Касаткина в соцсетях.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина в настоящий момент занимает 12-е место, наивысшая ступень в карьере – восьмая. Продолжительное время Касаткина являлась первой ракеткой России. На ее счету восемь титулов на турнирах WTA. Наивысшее достижение на турнирах Большого шлема – выход в полуфинал Roland Garros-2022.