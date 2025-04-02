Московское "Динамо" выиграло третий матч у СКА в серии плей-офф КХЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU -Хоккеисты московского "Динамо" обыграли петербургский СКА в четвертом матче серии стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:4 (3:1, 0:0, 1:3, 0:1). Победитель определился во втором овертайме.

В составе "Динамо" голы провели Павел Кудрявцев (12-я минута), Седрик Пакетт (16, 54), Артем Сергеев (19), Макс Комтуа (93).

Авторы голов в составе СКА: Иван Демидов (2), Михаил Григоренко (43), Павел Акользин (56), Марат Хайруллин (57).

Счет в серии стал 3-1 в пользу "Динамо". До выхода в следующий круг московскому клубу осталось победить один раз.

Следующий матч пройдет 4 апреля в Москве.