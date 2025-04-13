Александр Волкановски вновь стал чемпионом UFC в полулегком весе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Австралиец Александр Волкановски победил бразильца Диего Лопеса в главном поединке турнира UFC 314 в Майами.

По итогам боя победу присудили Волкановски единогласным решением судей.

На кону поединка стоял вакантный пояс чемпиона UFC в полулегком весе. Ранее австралиец завоевал титул в 2020 году, пять раз успешно его защитил, а в 2024 году утратил его, проиграв испанцу грузинского происхождения Илие Топурии. Вскоре Топурия отказался от пояса, перейдя в легкий вес.

На счету 36-летнего Волкановски в смешанных единоборствах 27 побед при четырех поражениях. 30-летний Лопес проиграл седьмой бой при 26 победах.